TBMM, Akbelen Ormanı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Genel Kurul'da Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

1 Ekim 2023'e kadar tatilde olan TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine olağanüstü olarak 8 Ağustos'ta toplanacak. Genel Kurul'da Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek. - ANKARA