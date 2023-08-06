Üye Girişi
Haberler

TBMM, Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kesimi İçin Olağanüstü Toplanacak

Politika Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen Ormanı'ndaki maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayları görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 8 Ağustos Salı günü, CHP'nin çağrısı üzerine 'olağanüstü' toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00'te Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle 'olağanüstü' toplanacak. Genel Kurul'da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin, Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title