İsmet Yılmaz: "Türkiye'de ekonomik kriz yoktur"

İsmet Yılmaz, Adıyaman'da, AK Partinin hizmetlerinden bahsetti

ADIYAMAN Eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, bir dizi ziyaret için bulunduğu Adıyaman'da ekonomik krizin olmadığını söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen ve burada AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, partililerle bir araya geldi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer de düzenlenen ziyarette hazır bulundu.

Burada konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, il teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek Adıyaman'ın AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden bahsetti.

Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını vurgulayan TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşa olan etkisini azaltmak için. Ama çok net bir şekilde söylüyorum Türkiye'de ekonomik kriz yok. Organize Sanayi Bölgelerimiz doldu mu? Organize Sanayi Bölgesinin dolu olduğu bir yerde ekonomik krizden bahsedilebilir mi? Her gün yeni bir yatırım için sizlerden yer isteyenler var mı? İstihdam artıyor mu? Son 2 yılda, 2020 Nisan'ından bu yana 35 milyon istihdam oluşuyor. Kriz olan bir yerde fabrikalar kapatılır, işsizlik artar. Bizlerde öyle değil, yeni yeni fabrikalar açılıyor, yeni yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor. Bu durum Sivas'ta da öyle, Gaziantep'te de öyle Adıyaman'da da öyle Urfa'da da öyle Kayseri'de de öyle. Dolayısıyla yatırımcılarımızın Türkiye'nin geleceğine olan inancı en yüksekte" diye konuştu.

Başkan Yılmaz aynı zamanda Türkiye'nin sağlık, ulaşım, savunma sanayi ve eğitim gibi yatırımlarından da bahsetti.