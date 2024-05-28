Üye Girişi
Haberler

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail'in katliamlarının üzerini örtme çabası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımının, İsrail'in katliamlarının üzerini örtme çabası taşıdığını belirtti. Yüksel, İsrail'in Filistin'e zulmettiğini ve soykırım suçu işlediğini ifade ederek, Türkiye'nin insanlık için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımının, İsrail'in katliamlarının üzerini örtme çabası taşıdığını belirtti.

Yüksel, yazılı açıklama yaparak, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

Cüneyt Yüksel, açıklamasında, "İsrail Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklaması ve asılsız ithamları; uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ederek Filistin'e zulmeden ve Filistinlilere karşı soykırım suçu işleyen İsrail Hükümetinin yaptığı katliamların üzerini örtme çabasını taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri katleden İsrail hükümetinin insanlık vicdanında mahkum olduğunu vurgulayan Yüksel, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; tarihin en kanlı katliamlarına sebebiyet veren terör devleti İsrail ve İsrailli yetkililer lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye olarak insanlık için, küresel barış ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

tbmm adalet komisyonu Recep Tayyip Erdoğan Cüneyt Yüksel Filistin Türkiye İsrail Politika Haberler

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title