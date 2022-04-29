TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi - Haberler

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi

AA - Sinan Uslu - Politika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin, Osman Kavala'ya verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması küstahlıktır.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin, Osman Kavala'ya verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması küstahlıktır." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından, " Osman Kavala'ya verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması küstahlıktır." paylaşımını yaptı.

Türk yargısının bağımsız olduğunu belirten Tunç, "Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında Almanya'nın tutumu iç işlerimize karışmaktır, kabul edilemez. Türkiye'de binlerce mahkumiyet kararı arasından Batı'nın yalnızca Osman Kavala ile bu derece ısrarlı şekilde ilgileniyor olmaları Gezi olaylarının dış destekli bir darbe girişimi olduğunu da gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

AA / Sinan Uslu - Politika

Adalet Komisyonu, Osman Kavala, Almanya, TBMM, Politika, Haberler

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