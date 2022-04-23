TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması

AA - Sinan Uslu - Politika
 - Güncelleme:
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." dedi.

Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, " Tbmm, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki gösterdi.

Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." ifadesini kullandı.

HDP'li Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifinin, kanun teklifi şartlarını taşımadığı için Meclis Başkanlığınca iade edildiğini hatırlatan Tunç, "Milletimiz ilk seçimde HDP ve ortaklarına gereken cevabı verecek." mesajını verdi.

AA / Sinan Uslu - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Adalet Komisyonu, Ermeni, TBMM, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title