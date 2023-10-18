TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze'deki Hastane Saldırısı Açık Bir Katliamdır

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Gazze halkının güvenli olduğunu düşündüğü ve aileleriyle birlikte bahçesine ve binasına sığındığı bir hastane uluslararası toplumun gözleri önün de bombalandı. İçeride diğer yaralıları kurtarmaya çalışan doktorlar, hemşireler bir anda katillerin hedefi oldu. Bahçesinde top oynayan, koridorlarında neşe saçan 3-5 yaşında çocuklar henüz okul çağında olan gençler çok vahşi bir saldırının hedefi oldular. Bu açık bir katliamdır" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, TBMM'de farklı siyasi parti gruplarından milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Yüksel, ölen insanların tamamının sivil insan öldüğünü belirterek, "Tamamı sivillerden oluşan bir hastane bombalandı. Gazze halkının güvenli olduğunu düşündüğü ve aileleriyle birlikte bahçesine ve binasına sığındığı bir hastane uluslararası toplumun gözleri önün de bombalandı. İçeride diğer yaralıları kurtarmaya çalışan doktorlar, hemşireler bir anda katillerin hedefi oldu. Bahçesinde top oynayan, koridorlarında neşe saçan 3-5 yaşında çocuklar henüz okul çağında olan gençler çok vahşi bir saldırının hedefi oldular. Bu açık bir katliamdır. Kokarım ki hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin büyük bir ekseriyetini de masum savaşın gerçeklerini kavrayamayacak olan masum çocuklarımız olmaktadır. Bu saldırıyı hiçbir gerekçe mazur gösteremez. Uluslararası barış ve güvenliği, bölgenin huzurunu direkt olarak etkileyen bir katliamla karşı karşıyayız" dedi.

Yüksel, İsrail'in hastaneyi bombalamasının savaş suçu olarak nitelendirileceğini belirterek, "Özellikle Al Ahli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasının İsrail'in amacının bize askeri çatışması sürdürmekten çok daha öte olduğunu göstermektedir. Filistin nüfusunun varlığına kastetmektedir. Hastanenin bombalanmasından önce yaşanan saldırlar, bombalandıktan sonra sürecin yürütülmesi de açıkça ortaya koymaktadır. İsrail bombalarla öldüremediği masumları açlıkla susuzlukla öldürmeye çalışmaktadır. Bu süreçte İsrail Cumhurbaşkanı'nın Gazze'deki herkesin suçlu olduğunu açıklaması ve İsrail savunma Bakanı'nın Gazze'ye tam abluka uygulanacağını ve bölgeye elektrik yakıt sağlanmayacağını belirtmesi uluslararası toplum tarafından endişeyle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA