Üye Girişi
Haberler

TBMM Adalet Komisyonu 8. Yargı Paketi Görüşmelerine Başlıyor

Güncelleme:

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi. Yüksel, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı.

Adalet Bakanlığı ve milletvekilleri tarafından teklifin hazırlık sürecinde milletin hassasiyetlerinin en üst düzeyde dikkate alındığını vurgulayan Yüksel, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

Kaynak: AA / Politika

Ceza Muhakemesi Kanunu Cüneyt Yüksel Milletvekili AK Parti İstanbul Yargı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title