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TBMM açılış resepsiyonu

Politika Haberleri

TBMM açılış resepsiyonu

TBMM'nin 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı dolayısıyla açılış resepsiyonu düzenlendi.

TBMM'nin 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı dolayısıyla açılış resepsiyonu düzenlendi.

27. dönem 6. yasama yılı sebebiyle bir resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, misafirleri şeref merdivenlerinde karşıladı. Daha sonra konuklar içeriye alındı. Resepsiyona TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti gruplarının temsilcileri, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

23 Nisan şarkı yarışmasında birinci olan söz ve bestesi İlhan Çınar'a ait olan 'Ben 23 Nisan' adlı şarkı seslendirildi. Milletvekilleri Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop 23 Nisan Politika Haberler

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