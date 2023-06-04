TBMM, 7 Haziran'da yeni Meclis Başkanını seçecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 7 Haziran'da yeni Meclis başkanını seçmek için toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak. Yeni atanan kabine üyeleri ile milletvekili seçilen eski bakanlar, Genel Kurul'da yemin edecek. Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak. Meclis başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek. Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak. Öte yandan emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret zamlarına ilişkin yasal düzenlemelerin temmuz ayından önce Mecliste yasalaştırılması bekleniyor. Bu nedenle Meclisin Kurban Bayramı'na kadar çalışması planlanıyor.