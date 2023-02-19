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TBMM, 28 Şubat'a deprem gündemi ile toplanacak

Politika Haberleri

TBMM, 28 Şubat'a deprem gündemi ile toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş 28 Şubat Deprem Politika Haberler

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