TBMM 4. Yasama Yılı Resepsiyonu

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

TBMM Tören Salonu'nda 28. Dönem 4. Yasama Yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kuvvet komutanları ve diğer yetkililer katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, bir süre sohbet etti. Resepsiyona katılan sanatçı Mustafa Keser, konuklara şarkılarını seslendirdi. - ANKARA

