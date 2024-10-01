Üye Girişi
Haberler

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılışı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış töreninde saygı duruşunda bulundu.

TBMM 28. dönem 3. yasama yılı başlıyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılıyor.

TBMM 28. dönem 3. yasama yılı açılıyor. İlk tören TBMM Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika

Numan Kurtulmuş Politika Yaşam Tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde Meclis'e sesleniyor

Yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sesleniyor

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });