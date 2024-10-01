TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılışı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış töreninde saygı duruşunda bulundu.
TBMM 28. dönem 3. yasama yılı başlıyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılıyor.
TBMM 28. dönem 3. yasama yılı açılıyor. İlk tören TBMM Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
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