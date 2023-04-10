Üye Girişi
Haberi Paylaş
TBMM, 23 Nisan'da özel gündem ile toplanacak

TBMM, 23 Nisan'da özel gündem ile toplanacak

Politika Haberleri

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündem ile toplanacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündem ile toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Şentop'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri konuşmalar yapacak. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi aday listelerinde yer almayan yaklaşık 300 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak.


Seçim Sonuçları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

23 Nisan Çocuk Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title