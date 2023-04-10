TBMM, 23 Nisan'da özel gündem ile toplanacak
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündem ile toplanacak.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündem ile toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Şentop'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri konuşmalar yapacak. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi aday listelerinde yer almayan yaklaşık 300 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika