Türkiye Büyük Millet Meclisi (Tbmm) Başkanı Mustafa Şentop, "O işgal günlerinde sadece cephede savaşmak düşünülmemiş, savaşlara o meşruiyet zemini teşkil edecek ve bu savaşı yönetecek bir Meclis düşünülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış" dedi.

Tbmm Başkanı Şentop, TBMM 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçer, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da katıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Şentop, 23 Nisan 1920 tarihinin Meclisin kuruluş tarihi olduğunu hatırlatarak, "1. Dünya Savaşı sonrası vatanımızın önemli bir kısmı düşmanlar tarafından işgal atındaydı. Bu işgali sona erdirmek, milli mücadeleyi zafere, başarıya ulaştırmak maksadıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bir mücadele başlattılar. Bu mücadelenin iki temel esası vardır. Bunlardan biri kati ve kesin olarak tam bağımsızlık esası. İkincisi tam bağımsızlığı sağlamak için mücadele ederken bunu millete dayanarak gerçekleştirme ideali. Bu maksatla o işgal günlerinde sadece cephede savaşmak düşünülmemiş, savaşlara o meşruiyet zemini teşkil edecek ve bu savaşı yönetecek bir Meclis düşünülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, gençlerin TBMM'nin tarihi ve önemini öğrenmelerinin amaçlandığını belirterek, satrancın akademik ve sosyal kazanımları ile yeni kapılar araladığını ifade etti.

Satranç turnuvasında 9-12 yaş grubunda 1. Ege Tuna Öktem, 2. Ömer Arda Koyuncu, 3. Sarp Şahin oldu. 7-8 grubunda ise 1. Hasan Emir Günay, 2. Neşet Eren Karaboğa, 3. Beren Çetin oldu. - ANKARA

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