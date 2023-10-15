Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi, Irak ve Suriye tezkereleri ile emeklilere 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesini de içeren konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifi için mesai yapacak.

TBMM, 12'nci Kalkınma Planı ve emeklilere ikramiye için mesai yapacak

TBMM'nin haftalık programı, ekonomi ağırlıklı çalışmalarla geçecek. Buna göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planı, 16 Ekim Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, plan ile ilgili 17 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesini içeren kanun teklifi, 17 Ekim Salı günü Meclis'e sunulacak.

YILMAZ, SUNUM YAPACAK

Bütçe teklifi görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla başlayacak. Genel Kurul'da emeklilere tek seferliğine 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmesini de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev sürelerinin 2 yıl uzatılmalarını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak. Salı ve çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantılarında ise parti liderleri, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.