TBMM 1 Temmuz'da Tatile Girmeyecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.