TBMM 1 Ekim'e kadar tatile giriyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine karar verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika