TBMM, 1 Ekim'de çalışmalarına başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Mecliste 28. Dönem 2. Yasama yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı. TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır hale getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Mecliste 28. Dönem 2. Yasama yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

1 Ekim'de açılacak olan TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır hale getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda teknik personel aksaklıkları giderdi. Milletvekillerinin olduğu bölümde çalışmalar yapılarak, odası bulunmayan milletvekilleri için yeni odalar hazırlandı. - ANKARA