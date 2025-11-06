TBF Heyeti İletişim Başkanı Duran'ı Ziyaret Etti

TÜRKİYE Basın Federasyonu (TBF) heyeti, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette 25 gazeteci yer aldı. Ziyarette yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı. TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.