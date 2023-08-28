Tayvanlı iş adamı Terry Gou 2024 liderlik seçiminde bağımsız aday olacak

Hon Hai/Foxconn Grubu'nun kurucusu Terry Gou, 2024 liderlik seçiminde bağımsız aday olacağını duyurdu. Gou'nun adaylığının kabul edilmesi için imza toplaması gerekiyor.

Çin merkezli uluslararası endüstriyel imalat şirketi Hon Hai/Foxconn Grubunun kurucusu Tayvanlı iş adamı Terry Gou, Tayvan'da 2024'te yapılacak liderlik seçiminde bağımsız aday olacağını bildirdi.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre Gou, adaylığını Taipei'de düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Seçime bağımsız olarak girecek olan Gou'nun adaylığının kabul edilmesi için 45 gün içinde son yasama meclisi seçimlerinde oy kullananların en az yüzde 1,5'ini oluşturan yaklaşık 290 bin seçmenin imzasını toplaması gerekiyor.

Tayvan'da 13 Ocak 2024'te yapılacak liderlik seçimlerinde, Tayvan lider vekili Lai Ching-te iktidardaki Demokratik İlerici Parti'den (DPP), Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'den (Koumintang/KMT) ve Pekin çizgisindeki Tayvan Halk Partisinin Genel Başkanı Ko Wen-je de kendi partisinden adaylıklarını açıklamıştı.

Analistler, siyasi olarak Koumintag'a yakın duran, 2020'de yapılan önceki liderlik seçiminde bu partiden aday adayı olan Gou'nun seçime bağımsız girmesinin muhalefetin oylarını bölme ihtimali nedeniyle iktidar partisine avantaj sağlayacağına işaret ediyor.

Gou'nun sahibi olduğu Hon Hai/Foxconn Grubu, 767 bin çalışanı ve yıllık 200 milyar doları aşan cirosuyla dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket, Çin'deki fabrikalarında, Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation ve Microsoft'un Xbox gibi orijinal tasarım cihazlarının taşeron imalatını yapıyor.