Tayvan lideri Tsai Ing-wen Japonya'da LDP heyetiyle görüştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Ada'yı ziyaret eden Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) heyeti ile görüştü.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Tsai, LDP Genel Başkan Yardımcısı ve Politika Araştırma Konseyi Başkanı Hagiuda Koiçi ve beraberindekileri kabul etti.

Tsai görüşmede, Hagiuda'ya Tayvan- Japonya işbirliğine katkıları için teşekkür ederek, Taipei ve Tokyo'nun bölgesel barış ve refaha katkı sağlama ve otoriter yayılmacılığa karşı çıkmak için güçlü ortaklığının süreceğini umduğunu dile getirdi.

Hagiuda, Japonya ve Tayvan'ın evrensel değerleri paylaştığını ve yakın ekonomik ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, Tayvan ile işbirliği ve etkileşimi aktif şekilde güçlendireceklerini söyledi.

Taraflar, statükoyu güç kullanarak değiştirme girişimlerine karşı çıkılması ve ekonomik baskılarla ortak mücadele konularında mutabık olduklarını dile getirdi.

Japon iktidar partisi heyeti, ziyaret kapsamında dün, Tayvan'daki hükümetin, devamı olduğunu savunduğu, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin yıl dönümü kutlamalarına katılmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.