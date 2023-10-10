Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın barış içinde bir arada yaşamanın uygun koşullarını yaratmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Tsai, Tayvan halkının konsensüsüne ve karşılıklılığa saygı gösterilmesi kaydıyla, Pekin otoriteleri ile barış içinde bir arada yaşama doğrultusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Çin ile Barış İçinde Bir Arada Yaşama Çağrısı Yaptı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Pekin yönetimine, barış içinde bir arada yaşamanın uygun koşullarını yaratmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Tsai, Ada'daki hükümetin devamı olduğunu savunduğu, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı'nın iki yakası için "barışın tek seçenek olduğunu" vurguladı.

Tsai, Tayvan halkının "konsensüsüne" ve iki taraf arasında "karşılıklılığa" saygı gösterilmesi kaydıyla, Pekin otoriteleri ile "barış içinde bir arada yaşama" doğrultusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin ile Tayvan arasındaki farklılıkların barışçı yoldan çözülmesinin öneminin altını çizen Tsai, son yıllarda Çin-Tayvan ilişkilerinde köklü değişimlere rağmen Tayvan'ın statükoyu koruyacağına dair sözünü tuttuğunu belirtti.

Hükümetinin iktidarda olduğu son 7 yılda asla Çin'i provoke etmeye çalışmadığını ve hiçbir krizde aceleci davranmadığını dile getiren Tsai, bunun yerine demokratik ülkelerle işbirliğini derinleştirdiklerini, Tayvan'ı küresel tedarik zincirleri ve demokratik kalkınma için "en güvenilir ve etkin ortak" haline getirdiklerini vurguladı.

Uluslararası toplumun Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın küresel güvenlik ve refahın vazgeçilmez parçası olduğunun ayırdına vardığını ve Tayvan'a yönelik desteğin görülmemiş düzeye çıktığını ifade eden Tsai, "Tüm bu çabalar Pekin'in karşısında sakin ve özgüvenli durabilmemiz, barış içinde bir arada yaşamanın koşullarını hazırlayabilmemize imkan sağlıyor." dedi.

Tsai, Tayvan demokrasisinin tüm iç ve dış baskılara rağmen geliştiğine işaret ederek, "Tayvan demokratik olacak, Tayvan halkı nesillerce özgür kalacak." ifadesini kullandı.

Tayvan liderinin, Ada ile Çin arasında gerilimlerin arttığı bir dönemde, iktidarının son "yıl dönümü konuşmasında" uzlaşmacı bir tonu benimsemesi dikkati çekti.

Demokratik İlerici Parti (DPP) iktidarında iki dönemdir Ada'nın lideri olan Tsai, görev süresinin dolacağı 20 Mayıs 2024'te koltuğunu bırakacak.

Ada'nın yeni liderini tayin edecek seçimler, 13 Ocak 2024'te yapılacak.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.