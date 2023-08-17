Tayvan lider vekili Lai Ching-te ABD'de mola verdi

Paraguay'a giderken New York'ta duraklaması Çin'in tepkisine yol açan Tayvan lider vekili Lai Ching-te, ziyaretinin dönüşünde de ABD'nin San Francisco kentinde mola verdi. Lai, ABD'de yaşayan Tayvanlılar ile görüşeceğini belirtti.

Paraguay'a giderken New York'ta duraklaması Çin'in tepkisine yol açan Tayvan lider vekili Lai Ching-te, ziyaretinin dönüşünde de ABD'nin San Francisco kentinde mola verdi.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, yerel saatle dün öğle saatlerinde San Francisco'ya inen Lai, burada Tayvan'ın Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim ve Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü Başkanı Laura Rosenberger tarafından karşılandı.

Havalimanı yakınlarındaki bir otelde konaklayan Lai'yi, otelin önünde Tayvan'ın Çin ile birleşmesini isteyen protestocular karşıladı.

Lai, sosyal medya paylaşımında gün içinde ABD'de yaşayan Tayvanlılar ile görüşeceğini belirtti.

Lai'nin ABD duraklaması, Çin'in tepkisine yol açmıştı

Tayvan'da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai'nin, Paraguay ziyareti öncesinde ABD'nin New York şehrine "geçiş ziyareti" yapması, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in ABD ile Tayvan arasında her türlü temasa karşı olduğunu belirterek, ziyareti kınadığı bildirmişti.

Lai'nin "Tayvan'ın bağımsızlığı fikrine inatla bağlı bir ayrılıkçı" olduğu savunulduğu açıklamada, "Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların her ne ad altında ve her ne gerekçeyle olursa olsun ABD'yi ziyaret etmesine karşıdır." ifadesine yer verilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.