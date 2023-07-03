Tayvan'da Muhalefet, ABD ile Yapılan Tanksavar Mayın Anlaşmasını Eleştiriyor

Tayvan'da muhalefet, ABD ile imzalanan tanksavar mayın döşeme sistemleri alımı anlaşmasının Ada'yı 'mayın tarlası'na çevireceğini belirtti. Anlaşma, Ottawa Antlaşması'na uluslararası desteğin yüksek olduğu bir dönemde yapıldığı için tartışmalara neden oldu.

Tayvan'da muhalefet, ABD ile imzalanan 141 milyon dolar değerindeki tanksavar mayın döşeme sistemleri alımı anlaşmasının Ada'yı "mayın tarlası"na çevireceğini belirtti.

South China Morning Post'un haberine göre, kara mayınlarının ortadan kaldırılmasını öngören Ottawa Antlaşması'na uluslararası desteğin bu denli yüksek olduğu bir dönemde ABD ile Tayvan arasında yapılan anlaşma, tartışmaları beraberinde getirdi.

Tayvan'daki muhalif siyasetçiler, mayın sistemlerinin kullanımının Tayvan ordusunun, önemli çatışmaları Ada dışında yürütme stratejisiyle de çeliştiğini ifade etti.

Muhalif Kuomintang Partisinin (KMT) Taipei Belediye Meclis Üyesi Lo Chih-chiang, mayın sistemlerinin adaya konuşlandırılmasının Tayvan'ı "kara mayınları adasına" dönüştürmesinin olası olduğunu söyleyerek, "Hiç kimse mayınların insanlar için hiçbir risk oluşturmadığına emin olamaz." dedi.

Lo, her ne kadar mayınlar yalnızca tanklara zarar verecek şekilde tasarlanmış olsa da, sivil ağır vasıtaların, mayınların patlamasına neden olabilme riskine de değindi.

Tayvanlı parlamenterden "kalkınmaya engel" vurgusu

Tayvan'ın Kinmen vilayetinden KMT üyesi parlamenter Chen Yu-chen ise, 1950'ler ve 1960'larda anakara ile yapılan topçu muharebelerinden kalan mayınlar nedeniyle sivillerin öldüğünü yahut sakat kaldığını anımsatarak, benzer bir tabloyla karşı karşıya olma riskinden dolayı endişeli olduğunu dile getirdi.

Chen, "O zamanlar Kinmen'de toprağa gömülü pek çok mayın vardı ve çok sayıda insan yaralandı. Bu durum, Kinmen'in kalkınmasını uzun süre engelledi." dedi.

Bir diğer KMT vekili Lai Shyh-bao da mayın sistemlerinin konuşlandırılmasının savaşın adada gerçekleşmesine izin verileceği anlamına geldiğini dile getirerek, "Bu, artık bir şehir savaşını veya yakıp yıkma stratejisini desteklediğimiz anlamına mı geliyor?" diye sordu.

Öte yandan, Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden kıdemli analist Su Tzu-yun, sistemin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) amfibi çıkartmasına karşı caydırıcı olacağını söyledi.

Tayvan ve ABD arasındaki anlaşma

Tayvan Savunma Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, mayın tedariki anlaşmasının, "Çin'in artan askeri tehditleri ve gri alan taktiklerine karşı Ada'nın direncini güçlendireceği" belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a bir tanksavar mayın döşeme sistemi satışını onayladığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında, tanksavar mayın döşeme sisteminin ve ilgili tüm ekipman 2029 sonuna kadar Tayvan'a teslim edilecek.

Ottawa Anlaşması nedir?

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"; mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken, bunlardan 132'si anlaşmayı imzalayıp onayladı.

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor. Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur, Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.