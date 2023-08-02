Tayvan'da Çin'e casusluk iddiasıyla yarbay gözaltına alındı

Tayvan'ın Taipei kentinde görev yapan bir yarbayın, devletin gizli askeri bilgilerini Çin'e sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Yarbayın ve diğer zanlıların Tayvan'ın ulusal savunma sırlarını Çin hükümetine sızdırmak amacıyla çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin suçları kanıtlanırsa en az 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Tayvan'da Taipei kentinin güvenliğini sağlayan Havacılık Özel Kuvvetleri biriminde çalışan yarbay, "devletin gizli askeri bilgilerini Çin'e sızdırma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hsieh soyadlı yarbayın ve kendisine yardım eden diğer zanlıların, Tayvan'ın ulusal savunma sırlarını ve diğer bilgilerini sızdırma amaçlı Çin hükümetine çalıştığından şüphelenildiği bildirildi.

Açıklamada, bu durumdan üzüntü duyulduğu belirtilerek, olaya karışanlar kınandı.

Olay hakkında ifadesi alınan bir emekli binbaşı ve diğer 3 şüpheli, 630 dolar ile 19 bin dolar arasında kefaletle serbest bırakılırken, gözaltında bulunan Hsieh'nin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Şüphelilerin suçlarının kanıtlanması durumunda en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Tayvan Başsavcılık Ofisi de casusluk yaptığı iddia edilen yarbayın, Çin'e istihbarat toplamak için mevcut ve emekli personelden oluşan bir "casus örgütü" kurduğunu kaydetti.