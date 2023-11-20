Tayvan'da 2024 liderlik seçimlerinde iktidardaki DPP'nin başkan yardımcısı adayının Washington'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi temsilcisi Hsiao Bi-khim olduğu açıklandı.

Tayvan'da 2024 liderlik seçimlerinde DPP'nin başkan yardımcısı adayı belli oldu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da 2024'deki liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) başkan yardımcısı adayının Washington'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi temsilcisi Hsiao Bi-khim olacağı bildirildi.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, DPP Genel Başkanı ve Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, seçimlerde birlikte yarışacağı adayın Hsiao olduğunu duyurdu.

Hsiao, Tayvan'daki hükümetin ABD'deki fiili diplomatik temsilciliği işlevini gören Washington ofisinde 2020'den bu yana görev yapıyordu.

Tayvan'da 13 Ocak 2024'te yapılacak liderlik seçimleri için DPP'den Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Pekin çizgisindeki Tayvan Halk Partisinden (TPP) ise Genel Başkan Ko Wen-je, adaylıklarını açıklamıştı.

Ayrıca uluslararası endüstriyel imalat şirketi Hon Hai/Foxconn Grubu'nun kurucusu, iş insanı Terry Gou da bağımsız aday olduğunu duyurmuştu.

Demokratik İlerici Parti (DPP) iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri olan Tsai Ing-wen, görev süresinin dolacağı 20 Mayıs 2024'te koltuğunu bırakacak.

Ada'nın yeni liderini tayin edecek seçimler, 13 Ocak 2024'te yapılacak.