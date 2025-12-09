Tayland Genelkurmay Başkanı: 'Kamboçya'nın askeri imkanlarını etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz'

Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Chaiyapruek Duangpraphat, Kamboçya ile devam eden çatışmalara ilişkin, "Uzun menzilli saldırı kabiliyetleri de dahil olmak üzere sahip oldukları askeri imkanları etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Şimdiye kadar yürütülen temkinli operasyonlardan farklı bir yaklaşıma geçiyoruz" dedi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda 2 sivilin daha hayatını kaybettiğini, can kaybının 9'a yükseldiğini aktardı.

Güneydoğu Asya'da Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında patlak veren çatışmalar sürüyor. Tayland Kraliyet Ordusu'nun üst düzey komutanları, sınırda devam eden çatışmalara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Chaiyapruek Duangpraphat, gelinen son aşamada ordunun temel hedefinin, Kamboçya'nın askeri kapasitesinin belirli ölçüde etkisiz hale getirilmek olduğunu belirtti. Duangpraphat, Kamboçya askerlerinin sınır bölgelerinde Tayland topraklarına yönelik tekrarlanan ihlallerine dikkat çekerek, "Bu kez Kamboçya'nın kapasitesini kısıtlamamız gerekiyor. Uzun menzilli saldırı kabiliyetleri de dahil olmak üzere sahip oldukları askeri imkanları etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte, şimdiye kadar yürütülen temkinli operasyonlardan farklı bir yaklaşıma geçiyoruz" dedi.

"Kamboçya'ya ait BM-21 roket sistemleri vuruldu"

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri Sözcüsü Chakkrik Thammavichai ise dün ve bugün Tayland ordusu tarafından Kamboçya'ya yönelik gerçekleştirilen hava operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Thammavichai, operasyonlarda kullanılan lazer güdümlü F-16 savaş uçaklarının, Kamboçya'ya ait BM-21 roket sistemlerinin bulunduğu mühimmat depolarını hedef aldığını belirtti. Thammavichai hava saldırılarının, Kamboçya'nın Tayland güçlerini ve Tayland halkının güvenliğini tehdit eden tüm girişimleri sona erdirene kadar süreceğini söyledi.

"Tayland ordusuna tam yetki verdik"

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul yaptığı açıklamada, Kamboçya tarafının muhtemel müzakerelere ilişkin henüz herhangi bir temas kurulmadığını belirterek askeri operasyonların süreceğini söyledi. Anutin, "Gelinen bu noktada, yapılması gerekeni yapmak zorundayız. Hükümet olarak Tayland ordusuna tam yetki verdik ve ordumuzu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Anutin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise sınır hattında hayatını kaybeden Tayland askerlerine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Anutin mesajında, "Tayland'ın egemenliğini savunmak için sınırda hayatlarını feda eden cesur kahramanlara en derin saygılarımı sunuyorum. Ailelerine içten desteğimi iletiyor, her bir aile üyesine en iyi şekilde sahip çıkacağıma söz veriyorum. Bu fedakarlıklar asla boşa gitmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Kamboçya'da can kaybı 9'a yükseldi

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 9'a yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra yaptığı açıklamada Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey ve Pursat eyaletlerindeki 54 bin 550 kişinin evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığını aktardı.

Tayland ordusu tarafından yapılan son açıklamada ise 4 askerin yaşamını yitirdiği, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişinin yaralandığı aktarıldı. Toplam can kaybı 13'e yükseldi.

Son çatışma, Tayland ordusunun dün Kamboçya'nın Tayland askerlerine yönelik saldırısına karşılık olarak hava saldırıları başlatmasıyla patlak vermişti.

İki ülke sınırındaki anlaşmazlık

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında son olarak temmuz ayında tırmanan gerilim, 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda iki tarafta toplam 48 kişi hayatını kaybederken, çatışmalardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti. Çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları temmuz ayında Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin söz konusu mayınlardan Kamboçya'yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu. - BANGKOK