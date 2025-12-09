Haberler

Tayland Genelkurmay Başkanı: "Kamboçya'nın askeri imkanlarını etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz"

Tayland Genelkurmay Başkanı: 'Kamboçya'nın askeri imkanlarını etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Genelkurmay Başkanı, Kamboçya ile devam eden çatışmalarda askeri kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik yeni bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı. Kamboçya tarafında can kaybı 9'a yükselirken, her iki tarafta da yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Chaiyapruek Duangpraphat, Kamboçya ile devam eden çatışmalara ilişkin, "Uzun menzilli saldırı kabiliyetleri de dahil olmak üzere sahip oldukları askeri imkanları etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Şimdiye kadar yürütülen temkinli operasyonlardan farklı bir yaklaşıma geçiyoruz" dedi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda 2 sivilin daha hayatını kaybettiğini, can kaybının 9'a yükseldiğini aktardı.

Güneydoğu Asya'da Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında patlak veren çatışmalar sürüyor. Tayland Kraliyet Ordusu'nun üst düzey komutanları, sınırda devam eden çatışmalara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Chaiyapruek Duangpraphat, gelinen son aşamada ordunun temel hedefinin, Kamboçya'nın askeri kapasitesinin belirli ölçüde etkisiz hale getirilmek olduğunu belirtti. Duangpraphat, Kamboçya askerlerinin sınır bölgelerinde Tayland topraklarına yönelik tekrarlanan ihlallerine dikkat çekerek, "Bu kez Kamboçya'nın kapasitesini kısıtlamamız gerekiyor. Uzun menzilli saldırı kabiliyetleri de dahil olmak üzere sahip oldukları askeri imkanları etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte, şimdiye kadar yürütülen temkinli operasyonlardan farklı bir yaklaşıma geçiyoruz" dedi.

"Kamboçya'ya ait BM-21 roket sistemleri vuruldu"

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri Sözcüsü Chakkrik Thammavichai ise dün ve bugün Tayland ordusu tarafından Kamboçya'ya yönelik gerçekleştirilen hava operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Thammavichai, operasyonlarda kullanılan lazer güdümlü F-16 savaş uçaklarının, Kamboçya'ya ait BM-21 roket sistemlerinin bulunduğu mühimmat depolarını hedef aldığını belirtti. Thammavichai hava saldırılarının, Kamboçya'nın Tayland güçlerini ve Tayland halkının güvenliğini tehdit eden tüm girişimleri sona erdirene kadar süreceğini söyledi.

"Tayland ordusuna tam yetki verdik"

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul yaptığı açıklamada, Kamboçya tarafının muhtemel müzakerelere ilişkin henüz herhangi bir temas kurulmadığını belirterek askeri operasyonların süreceğini söyledi. Anutin, "Gelinen bu noktada, yapılması gerekeni yapmak zorundayız. Hükümet olarak Tayland ordusuna tam yetki verdik ve ordumuzu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Anutin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise sınır hattında hayatını kaybeden Tayland askerlerine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Anutin mesajında, "Tayland'ın egemenliğini savunmak için sınırda hayatlarını feda eden cesur kahramanlara en derin saygılarımı sunuyorum. Ailelerine içten desteğimi iletiyor, her bir aile üyesine en iyi şekilde sahip çıkacağıma söz veriyorum. Bu fedakarlıklar asla boşa gitmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Kamboçya'da can kaybı 9'a yükseldi

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 9'a yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra yaptığı açıklamada Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey ve Pursat eyaletlerindeki 54 bin 550 kişinin evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığını aktardı.

Tayland ordusu tarafından yapılan son açıklamada ise 4 askerin yaşamını yitirdiği, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişinin yaralandığı aktarıldı. Toplam can kaybı 13'e yükseldi.

Son çatışma, Tayland ordusunun dün Kamboçya'nın Tayland askerlerine yönelik saldırısına karşılık olarak hava saldırıları başlatmasıyla patlak vermişti.

İki ülke sınırındaki anlaşmazlık

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında son olarak temmuz ayında tırmanan gerilim, 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda iki tarafta toplam 48 kişi hayatını kaybederken, çatışmalardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti. Çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları temmuz ayında Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin söz konusu mayınlardan Kamboçya'yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title