Tayland, silah ve imitasyon silah denetimini sıkılaştırıyor

Tayland Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul, silah ve imitasyon silahların denetimini sıkılaştıracaklarını açıkladı. Bu adım, Bangkok'taki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırının ardından yasal boşlukları kapatmak amacıyla atıldı.

BANGKOK, 6 Ekim (Xinhua) -- Tayland, silah ve imitasyon silahlara yönelik denetimi sıkılaştırıyor. Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, bu adımın, Bangkok'taki bir alışveriş merkezinde iki kişinin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından yasal boşlukları kapatmak amacıyla atıldığını belirtti.

Tayland Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul, hükümetin ateşli silahların bulundurulması, taşınması ve kullanımının kısıtlanması, yasa dışı silahlara yönelik harekete geçilmesi ve imitasyon silahlara yönelik denetimlerin daha sıkı yapılması da dahil olmak üzere bir dizi önlem uygulayacağını söyledi.

İlgili kurumlarla yaptığı toplantının ardından gazetecilere konuşan Charnvirakul, ölümcül silahlara dönüştürülebilen kurusıkı silahlar, havalı tüfekler ve taklit ateşli silahların bulundurulmasının ruhsat gerektireceğini belirtti. Başbakan yardımcısı, yetkililerin yasadışı yollardan ithal edilen ve internet üzerinden satılan silahlara ilişkin de daha sıkı denetim yapacağını ifade etti.

Charnvirakul, atış sporları için ise ruhsatlı ateşli silahların sadece atış kamplarında tutulması gerektiğini ve atış yapanlara yaş sınırlaması uygulanacağını belirtti.