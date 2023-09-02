Tayland Kralı kabine listesini onayladı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Başbakan Srettha Thavisin'in sunduğu kabine listesini onayladı. Başbakan Srettha aynı zamanda Maliye Bakanı olarak atanırken diğer bakanlık görevlerine de atamalar yapıldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Başbakan Srettha Thavisin'in sunduğu kabine listesini onayladı.

CNN'in haberine göre, Vajiralongkorn'un kabineyi onay kararı, Kraliyet Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Başbakan Srettha aynı zamanda Maliye Bakanı olarak atanırken Parnpree Bahiddha-Nukara, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı oldu.

Anutin Charnvirakul İçişleri Bakanı, Thawee Sodsong Adalet Bakanı olarak atandı.

Tayland'da başbakanlık oylaması ertelenmişti

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan İleri Hareket Partisinin (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.

Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz'da MFP lideri Pita'nın milletvekilliğini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, aleyhteki 394 oyla reddedilmişti.

Genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisinin lideri Chonlan Srikaew, diğer partilerin katılımıyla kendi koalisyon hükümetlerini kuracaklarını, bu koalisyonda seçimlerden birinci çıkan MFP'nin yer almayacağını söylemişti.

Toplam 314 milletvekiline sahip, aralarında ordunun desteklediği iki partinin de bulunduğu 11 parti yeni bir koalisyon oluşturmuş, Pheu Thai, emlak kralı Srettha Thavisin'i başbakan adayı gösterme kararı almıştı.