Tayland'ın yeni başbakanını seçmek için yapılacak oylama ertelendi

Tayland'da yapılması beklenen başbakanlık oylaması, İleri Hareket Partisi lideri hakkında çıkacak Anayasa Mahkemesi kararı için ertelendi. Mahkeme, kararını 16 Ağustos'ta verecek. Meclis ise yarın toplanarak başbakan adayını veto etme yetkisini ortadan kaldırma önerisini görüşecek.

Tayland'ın yeni başbakanını seçmek için yarın yapılması beklenen meclis oylamasının, seçimleri kazanan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri hakkında çıkacak Anayasa Mahkemesi kararı için ertelendiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, seçimin galibi MFP Genel Başkanı Pita Limjaroenrat'ın tekrar başbakanlığa aday olmasını engelleyen meclis kararına ilişkin ombudsman dilekçesinin Anayasa'ya uygun olup olmadığını görüşmek için zamana ihtiyaç olduğu belirtildi.

Mahkeme, Pita hakkındaki kararını vermek için 16 Ağustos'ta toplanacak.

Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, başbakanlık oylamasının mahkeme karar verene kadar erteleneceğini duyururken, meclisin, Senatonun fiilen bir başbakan adayını veto etme yetkisini ortadan kaldırma önerisini görüşmek üzere yarın yine toplanacağını söyledi.

Parlamento Pita'nın başbakan adayı olmasını engelleyen karar almıştı

Parlamento, başbakanlık için yapılan ilk oylamadan sonra Pita'nın başbakan adayı olmasını engelleyen karar almış, ikinci bir oylamanın önünü kapatmıştı.

Pita'nın 2. başbakanlık oylamasından men edilmesinin ardından eylemin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla çok sayıda şikayette bulunulmuştu. Resmi şikayette bulunanlar arasında Pita'nın partisinden milletvekilleri de yer alıyordu.

Tayland'da başbakanlık oylaması daha önce de ertelenmişti

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci parti olarak çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı.

Mecliste 19 Temmuz'da düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, 394 aleyhte oyla reddedilmişti.

Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuş, daha sonra oturumun 4 Ağustos'ta yapılacağı açıklanmıştı.