Üye Girişi
Haberler

Tayland'ın eski Başbakanı Srettha Thavisin'in kızı başbakan adayı olarak belirlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da eski Başbakan Srettha Thavisin'in kızı Paetongtarn Thavisin, koalisyon partileri tarafından başbakan adayı olarak belirlendi. Yarın yapılacak oylama ile yeni başbakan belirlenecek.

Tayland'ın eski Başbakanı Srettha Thavisin kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Thavisin, koalisyon partileri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda başbakan adayı olarak belirlendi.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Srettha Thavisin'i görevden almasının ardından ülkenin yeni başbakanı yarın parlamentoda yapılacak oylama ile belirlenecek. Oylama öncesi Thavisin kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Thavisin, koalisyon partileri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda başbakan adayı olarak belirlendi.

Tayland'ın iktidar partisi Pheu Thai ve beraberindeki koalisyon partileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yeni lideri için yarın yapılacak parlamento oylamasında parti lideri Paetongtarn Thavisin'in aday gösterileceğini duyuruldu.

Paetongtarn Thavisin, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İktidar partimiz ve koalisyon partilerinin Tayland'ın ekonomik krizine yardımcı olmak konusunda ülkemize öncülük edeceğinden eminiz" ifadelerinde bulundu.

Thavisin'in yapılacak olan oylamada iktidar ve koalisyon partileri milletvekillerinin 493'ünden en az 247'sini oyunu alması gerekiyor.

Srettha Thavisin'in azli

Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Pichit Chuenban'ı kabinede görevlendiren Başbakan Srettha Thavisin'in dün azline karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, Thavisin'in meydan okuyan davranışlar sergileyerek, "etik kuralları" ihlal ettiği gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla görevden alınmasına hükmetmişti. Thavisin, son 16 yılda mahkeme tarafından görevden alınan üçüncü başbakan olmuştu. Anayasa Mahkemesi, mayıs ayının başında 40 senatörün imzasıyla Thavisin'in görevden alınmasına ilişkin dilekçeyi kabul etmişti.

Tayland'ın çalkantılı siyasi geçmişi

Son yıllarda oldukça gergin bir siyasi süreçten geçen Tayland'da, son olarak 2023 yılında yapılan genel seçimlerin galibi İleri Hareket Partisi, "Lese Majeste" olarak bilinen kraliyet kanunları gerekçe gösterilerek kapatılmış ve geçtiğimiz hafta alınan kararla partinin 10 liderine siyasetten men cezası verilmişti.

Tayland'da 2016 yılında gerçekleşen darbe sonrasında ülkesini terk eden ve 15 yıllık sürgün hayatı yaşayan eski Başbakan Srettha Thavisin, geçtiğimiz yıl ülkesine dönmüş ve hakkındaki suçlamalara istinaden kraliyet affına başvurmuştu.

Eski Başbakan Thavisin'in hakkındaki suçlamalarının kraliyet tarafından affedilmesi ve davalarının düşürülmesinin ardından, kızı Paetongtarn Thavisin'in başbakan adayı olarak gösterilmesi, kamuoyu tarafından Thavisin'in dolaylı olarak siyasete geri dönüşü olarak yorumlandı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tayland Dünya Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler! Manisa yangın söndü mü? 15 Ağustos Manisa yangın son durum ne? Bolu yangın söndü mü? 15 Ağustos Bolu yangın son durum ne? MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler! Çanakkale yangın söndü mü? 15 Ağustos Çanakkale yangın son durum ne? Başakşehir Iberia kaç kaç, Başakşehir Iberia maçı bitti mi? Trabzonspor Rapid Wien ÖZET izle GOLLER izle! Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek? Real Betis Girona maçı hangi kanalda? Real Betis Girona CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir Iberia ilk maç kaç kaçtı? Iberia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberia ne zaman, saat kaçta CANLI izleme linki var mı? Trabzonspor Rapid Wien ilk maç kaç kaçtı? A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR RAPİD WİEN) A Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Rapid Wien maçı ilk 11'i! Trabzonspor Rapid Wienmaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ağustos Trabzonspor Rapid Wien maçı nereden izlenir?
title