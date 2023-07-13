Tayland Genel Seçimlerinde İleri Hareket Partisi Lideri Başbakanlık Oylamasında Başarısız Oldu

Tayland genel seçimlerinde birinci parti olan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlık oylamasında gerekli olan 376 oyu alamadı. İkinci turda tekrar şansını deneyecek olan Pita, yeni bir strateji oluşturacağını belirtti.

Tayland genel seçimlerinde birinci parti olan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla yapılan başbakanlık oylamasında gerekli olan 376 oyu alamadı.

Bangkok Post'un haberine göre, Temsilciler Meclisi ve Senato, başbakanlık oylaması için bugün ilk oturumunu yaptı.

Genel seçimleri kazanan MFP'nin lideri Pita, tek aday olarak girdiği oylamada 705 üyeden 324 lehte, 182 aleyhte ve 199 çekimser oy aldı.

İlk turda başbakan seçilmesi için gerekli olan 376 lehte oy almayı başaramayan Pita, 19 Temmuz'daki ikinci turda tekrar şansını deneyecek.

Pita, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda yapılan oylamada milletvekillerinden 311 lehte, 148 aleyhte ve 39 çekimser oy alırken, senatörlerden ise 13 lehte, 34 aleyhte ve 159 çekimser oy aldı.

Oylamanın ardından gazetecilere konuşan Pita, sonucun beklediği gibi olmadığını belirterek, "Sonucu kabul ediyoruz ancak geri adım atmıyoruz. Bir sonraki oylamaya destek toplamak için çok çalışacağız. Halka verdiğimiz sözü tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Pita, bir sonraki oylamada gerekli oyu almak için politika değiştirmeyeceğini ancak yeni bir strateji oluşturacağını kaydetti.

Tayland genel seçimleri

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmişti.

500 kişilik Temsilciler Meclisinin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu, diğer 100 üye ise ayrı bir oylamayla belirleniyor. Cunta tarafından atanan askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisi, ortak oturumla başbakanı seçiyor.

Ülkedeki en büyük iki partinin şu anda 292 temsilcisi bulunuyor. Fakat yeni hükümeti kurmak için Temsilciler Meclisi ve Senatodan toplamda 376 üyenin desteği gerekiyor.

Askeri cunta tarafından atanan Senatonun destek vermemesi durumunda, kurulacak yeni hükümet 500 kişilik temsilciler meclisinin yüzde 75'inin desteğini almak zorunda.