Tayland'da Pheu Thai Partisi, 10 siyasi partiyle koalisyon kurdu

Tayland'da genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisi, 22 Ağustos'ta ülkenin yeni başbakanını belirleyecek meclis oturumu için 10 siyasi partiyle koalisyon kurduğunu açıkladı. Pheu Thai, 141 milletvekiliyle koalisyonun en büyük partisi oldu.