Tayland'da İleri Hareket Partisi, Pheu Thai Partisi'nin adayını desteklemeyeceğini açıkladı

Tayland'da genel seçimlerden birinci çıkan İleri Hareket Partisi, lideri Pita Limjaroenrat'ın başbakan adaylığında yeterli oy alamayınca Pheu Thai Partisi'nin adayını desteklemeyeceğini duyurdu. MFP Genel Sekreteri Chaithawat Tulathon, Pheu Thai'nin adayı Srettha Thavisin'i desteklemeyeceklerini belirtti. Pheu Thai Partisi lideri Chonlanan Srikaew ise İleri Hareket Partisi'nin kararına saygı gösterdiklerini ve bütün partilerle çalışabileceklerini ifade etti.

Tayland'da genel seçimlerden birinci çıkan ancak lideri Pita Limjaroenrat'ın başbakan adaylığında mecliste yeterli oy alamayan İleri Hareket Partisi (MFP), seçimlerde ikinci gelen Pheu Thai Partisi'nin adayını desteklemeyeceğini duyurdu.

Independent'in haberine göre, MFP Genel Sekreteri Chaithawat Tulathon, düzenlediği basın toplantısında, Pheu Thai'nin "daha önce politik deneyimi olmayan" adayı Srettha Thavisin'i desteklemeyeceklerini bildirdi.

"Hükümetin şu anki oluşumu halkın sesini yansıtmıyor ve halkın seçimdeki iradesini çarpıtıyor." ifadelerini kullanan Chaithawat, "senatörlerin ve diğer partilerin İleri Hareket Partisi'ni engellemek" istediğini öne sürdü.

Pheu Thai Partisi lideri Chonlanan Srikaew ise Srettha'nın diğer partinin desteği olmadan da kazanacağına inandığını belirterek, "İleri Hareket Partisi'nin kararına saygı gösteriyoruz ve bütün partilerle çalışabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Srikaew, 2 Ağustos'ta MFP'nin koalisyonda yer almayacağını belirtmişti.

Diğer partilerin katılımıyla kendi koalisyon hükümetlerini kuracaklarını kaydeden Srikaew, başbakan adaylarının emlak zengini iş insanı Srettha Thavisin olduğunu duyurmuştu.

Tayland'da başbakanlık oylaması daha önce de ertelenmişti

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci parti olarak çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz'da MFP lideri Pita'nın milletvekilliği görevini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, 394 aleyhte oyla reddedilmişti.

Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuş, daha sonra oturumun 4 Ağustos'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Tayland'ın yeni başbakanını seçmek için 4 Ağustos'ta yapılması beklenen meclis oylamasının, seçimleri kazanan MFP lideri hakkında çıkacak Anayasa Mahkemesi kararı için ertelendiği bildirilmişti.