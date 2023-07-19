Tayland'da İleri Hareket Partisi liderinin milletvekilliği askıya alındı

Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi lideri ve başbakan adayı Pita Limjaroenrat'ın milletvekilliği görevini askıya aldı. Mahkeme, Limjaroenrat'ın seçim kampanyası sürecinde bir medya şirketinde hisse sahibi olmasının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Tayland'da parti lideri ve başbakan adayı Pita Limjaroenrat'ın milletvekilliği anayasa mahkemesi tarafından askıya alındı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin galibi İleri Hareket Partisi (MFP) lideri ve başbakan adayı 42 yaşındaki Pita Limjaroenrat'ın milletvekilliği görevinin askıya alınmasına karar verdi. Mahkeme, Limjaroenrat'ın seçim kampanyası sürecinde bir medya şirketinde hisse sahibi olmasının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Pita sabah saatlerinde duruşma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen halkın çoğunluğunu temsil eden başbakan adayına oy verin. Neye tutunacağımızı bilmediğimiz bu karanlık dönemde, her zaman güvende olan iki şey vardır, ilkelerimize bağlı kalmak ve halkın sesine kulak vermek" dedi.

Tayland Seçim Komisyonu, Pita'yı medya şirketinde hisse sahibi olduğu gerekçesiyle seçim yasalarını ihlal etmekle suçlamış ve şikayette bulunmuştu. Pita ise seçim yasalarını ihlal ettiğine ilişkin suçlamaları reddetmişti.

Tayland'da Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonucunda sekiz muhalefet partisi koalisyon oluşturarak en çok oyu alan Pita Limjaroenrat'ı başbakan adayı göstermişti. Ancak geçtiğimiz hafta 500 milletvekili ve kral tarafından atanan 250 senato üyesinin bulunduğu parlamentoda gerçekleştirilen oylamada 324 oy alan Pita, başbakan seçilememişti. Genel seçimlerde en çok oy alan partinin lideri Pita Limjaroenrat'ın parlamentoda yeterli oyu toplayamaması, ülkede başbakanlık krizinin patlak vermesine yol açmıştı.

Öte yandan, anayasa mahkemesinin kararının ardından bazı sivil toplum kuruluşları ve muhalif grupların protesto hazırlığında olduğu öğrenildi. - BANGKOK