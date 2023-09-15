Tayland'da İleri Hareket Partisi lideri görevinden ayrıldı

Tayland'da İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, halefinin muhalefet liderliği görevini üstlenmesinin önünü açmak için görevinden ayrıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, "TIME100 Next"in takip edilmesi gereken genç küresel liderler listesinde yer alan Pita, istifasını sosyal medya platformu Facebook üzerinden duyurdu.

Pita, MFP'nin muhalefet bloğunda en fazla milletvekiline sahip olmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğini askıya alması nedeniyle muhalefet liderliği görevini kabul edemeyeceğini belirtti.

Anayasanın, muhalefet liderinin en büyük muhalefet partisine öncülük eden bir milletvekili olmasını öngördüğüne işaret eden 43 yaşındaki Pita, "Partiye, benim yerime 'muhalefet lideri' rolünü üstlenebilecek bir milletvekili seçme olanağı tanıyarak MFP liderliği görevimden ayrılmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Pita, MFP üyelerini, 24 Eylül'de yeni lideri seçmek için toplanmaya çağırdı.

Milletvekilliği askıya alınmıştı

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan İleri Hareket Partisinin (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.

Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, 19 Temmuz'da MFP lideri Pita'nın milletvekilliğini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, aleyhteki 394 oyla reddedilmişti.