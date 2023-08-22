Tayland'da Eski Başbakan Taksin Şinavatra 8 Yıl Hapis Yatacak

Tayland'da, 2006'da askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılan ve ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlayan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın, 15 yıl sonra ülkesine dönmesinin ardından 8 yıl hapis yatacağı açıklandı.

Tayland'daki "The Nation" gazetesinin haberine göre, 15 yıl sonra ülkesine dönen eski Başbakan Taksin, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eskortluğunda Yüksek Mahkeme'ye götürüldü.

Mahkeme, 74 yaşındaki eski başbakan hakkındaki 3 davada 2019-2020 döneminde gıyabında verilen kararları Taksin'in yüzüne okudu.

Taksin'in, "yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 davada 3, 5 ve 2 olmak üzere 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Eski başbakanın, 3 yıl hapis cezasının ardından 5 yıllık hapis cezasını tamamlayacağı, kalan 2 yıllık hapis cezasının bu süre içinde sayılabileceği aktarıldı.

Böylece Taksin'in toplam 10 yıl hapis cezası, 8 yıla düşecek.

Kararın ardından Taksin'in, Bangkok Hapishanesine götürüldüğü bildirildi.

Hakkındaki suçlamalardan 2 yıl hapis cezası almıştı

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

Tayland'da başbakanlık oylaması ertelenmişti

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.

Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz'da MFP lideri Pita'nın milletvekilliğini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, aleyhteki 394 oyla reddedilmişti.

Genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisinin lideri Chonlan Srikaew, diğer partilerin katılımıyla kendi koalisyon hükümetlerini kuracaklarını, bu koalisyonda seçimlerden birinci çıkan İleri Hareket Partisinin (MFP) yer almayacağını söylemişti.

Toplam 314 milletvekiline sahip, aralarında ordunun desteklediği iki partinin de bulunduğu 11 parti, yeni bir koalisyon oluşturmuş, Pheu Thai üyesi, emlak kralı Srettha Thavisin'i başbakan adayı gösterme kararı almıştı.

Başbakan adayları Srettha'nın parlamentodaki oylamadan başarıyla geçmesi durumunda koalisyonun yeni anayasa için toplantı yapacağını belirten Cholnan, anayasanın "daha demokratik" hale getirileceğini ifade etmişti.

Tayland'ın yeni başbakanının seçileceği meclis oylamasının bugün yapılması bekleniyor.