Tayland'da Emlak Kralı Başbakan Seçildi

Tayland'da yapılan oylamada emlak kralı Srettha Thavisin başbakan seçildi ve kralın onayını aldı. Srettha, ülkenin iyiliğini öncelik edindiğini ve gelecek 4 yılın değişim yılları olacağını vurguladı.

Tayland'da dün parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilen emlak kralı Srettha Thavisin, kralın onayını aldı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Srettha, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın onay mektubunu Pheu Thai Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen törenle teslim aldı.

Onay mektubunu Temsilciler Meclisi Genel Sekreteri Pornpit Phetcharoen'in elinden alan Srettha, daha sonra yaptığı konuşmada, yorulmadan, ahlaklı ve dürüst şekilde çalışacağını, ülkenin iyiliğini öncelik edindiğini ve gelecek 4 yılın "değişim yılları" olacağını vurguladı.

Kamu yararına ve tüm kraliyet emirlerine hizmet etmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Srettha, Tayland'ın bir dönüm noktasında olduğunu, ülkenin ekonomik, güvenlik ve uluslararası meselelerde acil çözümlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Srettha, şeffaf bir yönetim sağlayacağına, parasal ve mali disipline bağlı kalacağına, yasalara ve kurallara saygı göstereceğine ve halkın katılımını ve kapsayıcılığını teşvik edeceğine dair söz verdiğini dile getirdi.

Tayland'ın 30'uncu başbakanı oldu

Tayland'da genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisi'nin kurduğu koalisyonun adayı emlak kralı Srettha, dün 727 parlamento üyesinin 482'sinin oyunu alarak ülkenin 30'uncu başbakanı seçilmişti.

Srettha, ordunun desteklediği 2 partinin de yer aldığı 11 partiden oluşan koalisyona liderlik edecek.