Tayland'da başbakanlık oylaması süresiz ertelendi

Tayland Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, başbakanlık oylamasını süresiz olarak erteledi. İleri Hareket Partisi lideri Pita Limjaroenrat'ın tekrar başbakanlığa aday olmasını engelleyen meclis kararının ardından alınan bu karar, Tayland'da genel seçimlerde birinci parti olan MFP'nin liderini etkileyecek.