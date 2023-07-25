Tayland'da başbakanlık oylaması süresiz ertelendi
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Tayland Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, başbakanlık oylamasını süresiz olarak erteledi. İleri Hareket Partisi lideri Pita Limjaroenrat'ın tekrar başbakanlığa aday olmasını engelleyen meclis kararının ardından alınan bu karar, Tayland'da genel seçimlerde birinci parti olan MFP'nin liderini etkileyecek.
Tayland'da Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz erteledi.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'da genel seçimlerde birinci parti olan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın tekrar başbakanlığa aday olmasını engelleyen meclis kararının ardından Meclis Başkanı Wan Muhamad, başbakanlık oylamasını süresiz erteledi.
Meclis Başkanı Wan Muhamad, başbakanlık oylamasının ertelenmesi kararını danışmanları ve Temsilciler Meclisinin adli memurları ile değerlendirdikten sonra verdiğini belirtti.
Wan Muhamad ayrıca başbakanlık oylaması cuma gününe ertelenseydi meclis üyelerinin Tayland Kralı'nın doğum günü kutlamalara katılamayacağını göz önünde tutarak kararını verdiğini ifade etti.
Meclis Başkanı'nın kararı öncesinde Tayland'da Kamu Başdenetçiliği Kurumu, Pita'nın tekrar başbakanlığa aday olmasını engelleyen meclis kararına yönelik 17 itiraz dilekçesini Anayasa Mahkemesine iletmişti.
Dilekçelerde, Pita hakkındaki meclis kararıyla anayasal hakların ihlali edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesinin kararı açıklanana kadar başbakanlık oylamasının ertelemesi öneriliyordu.
Erteleme kararı öncesinde, Tayland Meclisinin, 30'uncu dönem başbakanı seçmek için 27 Temmuz Perşembe günü oy kullanması planlanmıştı.
Başbakanlık oylamasının yeni tarihinin, Anayasa Mahkemesi kararı açıklandıktan sonra belli olacağı aktarıldı.
Pita Limjaroenrat'ın tekrar başbakan seçilmesinin önündeki engeller
Anayasa Mahkemesi, Pita'nın 14 Mayıs genel seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini saklayarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle parlamentodaki görevini askıya aldığını açıklamıştı.
Tayland genel seçimlerinde sekiz partili koalisyonun lideri Pita, Mecliste asgari 375 oyu alamaması ve milletvekillerinin ikinci oylamayı reddetmesi nedeniyle başbakanlık koltuğuna oturamamıştı.