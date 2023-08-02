Tayland'da Başbakanlık Krizi Devam Ediyor

Tayland'da yapılan genel seçimler sonrası başbakanlık krizi devam ediyor. İleri Hareket Partisi ana muhalefet koalisyonundan çıkartıldı ve yeni bir muhalefet koalisyonu kurulacak.

Tayland'da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası patlak veren başbakanlık krizi devam ederken, seçimi lider tamamlayan İleri Hareket Partisi (MFP) ana muhalefet koalisyonundan çıkartıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından başlayan siyasi kriz sürüyor. Seçimi lider tamamlayan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın Başbakan olmasının engellenmesinin ardından, bu kez de MFP muhalefet koalisyonundan çıkartıldı. Genel seçimlerde ikinci en çok oyu alan Pheu Thai Partisi (Taylandlılar İçin) bugün yaptığı açıklamada seçimlerin galibi İleri Hareket Partisi'nin dahil olmadığı yeni bir muhalefet koalisyonu kurulacağını ve Cuma günü Tayland Parlamentosu'nda yapılacak başbakanlık oylamasına ülkede emlak zengini olarak bilinen 60 yaşındaki Srettha Thavisin'i aday göstereceklerini duyurdu.

Pheu Thai lideri Chonlanan Srikaew bugün yaptığı açıklamada, İleri Hareket Partisi'ni yeterince desteklediklerini ancak parlamentoda yapılacak bir sonraki başbakanlık oylamasına yeni bir koalisyon ile kendi adaylarını çıkartarak katılacaklarını belirtti. Kararın, İleri Hareket Partisi'nin ordu karşıtı söylemleriyle bağlantılı olduğu ve Pheu Thai Partisi'nin bir sonraki parlamento oylamasında senato üyelerinden destek görebilmek adına verilmiş siyasi bir hamle olduğu düşünülüyor.

Limjaroenrat'ın milletvekilliği elinden alınmıştı

İlk olarak parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasında kralın atadığı senato üyelerinden yeterli oyu alamayan Pita Limjaroenrat'ın, daha sonra Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından seçimler esnasında bir medya kuruluşunda hak sahibi olması bahane gösterilerek milletvekilliği elinden alınmıştı. Böylece başbakanlık planları suya düşen Limjaroenrat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut sistemde halkın onayını almanın, ülkeyi yönetmek için yeterli olmadığı artık netleşti" demişti. Pita Limjaroenrat'un liderliğindeki İleri Hareket Partisi, yaşanan gelişmelerin ardından partilerinden bir başka başbakan adayı çıkarmayacaklarını ve koalisyon cephesinin ortak adayına saygı duyacaklarını belirtmişti.

Sürgündeki eski başbakan ülkesine dönüyor

Tayland'da siyasi çalkalanmalar devam ederken, bir gelişme de ülkenin sürgündeki eski başbakanı Thaksin'den geldi. Tayland'da 2006 yılında yaşanan askeri darbe sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve 15 yıldır sürgünde olan eski başbakan Thaksin Shinawatra, ülkesine dönüş kararını duyurdu. Tayland Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan ve çeşitli siyasi suçlamalarla 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak olan Thaksin Shinawatra'nın 10 Ağustos'ta ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınması bekleniyor. Thaksin'in yargılandığı siyasi suçlamalara istinaden 'Kraliyet Affı'na başvuracağı öğrenildi. - BANGKOK