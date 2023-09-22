Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, uluslararası ortaklıklarda proaktif bir rol oynayacak

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası camiadaki ortaklarıyla ticaret ve yatırım konularında işbirliğini geliştireceklerini ve proaktif bir rol oynayacaklarını belirtti. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma için bölgesel ve küresel ortaklıklar kurmaya hazır olduklarını ve iklim kriziyle mücadelede işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, "Dışişlerimizde ve uluslararası toplumlarla ortaklıklarımızda proaktif ve yapıcı bir rol oynayacağız." dedi.

Başbakan Srettha, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Srettha, Tayland'ın, uluslararası camiadaki ortaklarına erişerek ticaret ve yatırım konularında işbirliğini geliştireceğini belirterek, "Dışişlerimizde ve uluslararası toplumlarla ortaklıklarımızda proaktif ve yapıcı bir rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

"Dünyanın sürdürülebilir barış için atılacak temellere şu an her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu" vurgulayan Srettha, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barış için yeni bir gündem oluşturma çabasını takdir etti.

Srettha, Tayland'ın sürdürülebilir kalkınma için bölgesel ve küresel ortaklıklar kurmaya hazır olduğunu aktararak, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle "daha yakın ortaklık" kurarak, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

İklim krizinin, kolektif eylemlerde bulunmayı gerektiren "en acil tehditlerden" olduğuna işaret eden Srettha, ülkelerle bu konuda işbirliği mesajı verdi.

Srettha, konuşmasında, Genel Sekreter Guterres'in "Küresel ısınma dönemi bitti, küresel kaynama dönemi geldi." sözlerini hatırlattı.

"Daha sürdürülebilir bir gelecek için gezegene yatırım yapmalıyız." diyen Srettha, 2040'a kadar sera gazı salımını yüzde 40 azaltmayı, 2050'ye kadar karbon nötrlüğü sağlamayı ve 2065'e kadar net sıfır sera gazı salımı hedeflediklerini kaydetti.