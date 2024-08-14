Tayland Başbakanı görevden alındı

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'in görevden alınması kararını verdi.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Pichit Chuenban'ı kabinede görevlendiren Başbakan Srettha Thavisin'in azline karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Thavisin'in meydan okuyan davranışlar sergileyerek, "etik kuralları" ihlal ettiği gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla görevden alınmasına hükmetti. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Thavisin, "Dürüstlüğümden eminim. Üzülüyorum ama karara katılmadığımı söylemiyorum" dedi.

Parlamento yeni başbakan belirleyene kadar Thavisin'in yerine geçici lider seçilecek. Bir yıldan kısa bir süredir görevde olan 67 yaşındaki Thavisin, son 16 yılda mahkeme tarafından görevden alınan üçüncü başbakan oldu.

Anayasa Mahkemesi, mayıs ayının başında 40 senatörün imzasıyla Thavisin'in görevden alınmasına ilişkin dilekçeyi kabul etmişti. - BANGKOK