Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi liderinin milletvekilliğini askıya aldı
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Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle milletvekilliği görevini askıya aldığını açıkladı. Pita'nın lideri olduğu MFP, Seçim Komisyonunun Anayasa Mahkemesine başvurmasını 'adaletsiz' olarak tanımlamıştı.
Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın milletvekilliği görevini askıya aldı.
Anayasa Mahkemesi, Pita'nın seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle parlamentodaki görevini askıya aldığını açıkladı.
Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Pita'nın lideri olduğu MFP, Seçim Komisyonunun Anayasa Mahkemesine başvurmasını "adaletsiz" olarak tanımlamıştı.
Pita, Mecliste milletvekillerinin ikinci oylamayı reddetmesi nedeniyle başbakan olamadı
Tayland genel seçimlerinden birinci parti çıkan MFP'nin lideri Pita, Mecliste milletvekillerinin ikinci oylamayı reddetmesi nedeniyle başbakanlık koltuğuna oturamadı.
Mecliste düzenlenen oturumda, Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşülmesi, 715 üyeli parlamentoda 312 lehte, 394 aleyhte ve 8 çekimser oyla reddedildi.
Pita, 13 Temmuz'da tek aday olarak girdiği oylamada 705 üyeden 324 lehte, 182 aleyhte ve 199 çekimser oy ile başbakanlık koltuğuna oturamamıştı.
Tayland genel seçimleri
66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmişti.
Pita, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olmuştu.