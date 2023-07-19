Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi liderinin milletvekilliğini askıya aldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle milletvekilliği görevini askıya aldığını açıkladı. Pita'nın lideri olduğu MFP, Seçim Komisyonunun Anayasa Mahkemesine başvurmasını 'adaletsiz' olarak tanımlamıştı.