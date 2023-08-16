Tayland Anayasa Mahkemesi, başbakan adaylığının reddedilmesini onayladı

Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi lideri Pita Limjaroenrat'ın başbakan adaylığının reddedilmesinin meşru olduğunu onayladı. Mahkeme, Pita'nın başbakanlık için yeniden aday olmasının parlamento tarafından reddedilmesinin Anayasa'ya uygunluğunu teyit etti.

Tayland Anayasa Mahkemesinin, İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat'ın yeniden başbakan adaylığını reddeden parlamento oylamasının "meşru olup olmadığını" sorgulayan dilekçeyi kabul etmediği duyuruldu.

Thai PBS World'ün haberine göre, Mahkeme, Pita'nın başbakan adaylığının reddedilmesine itiraz eden dilekçe sahibi 3 kişiden 2'sinin MFP seçmeni, diğerinin ise MFP milletvekili olmasından dolayı, karardan doğrudan etkilenen kişiler olmadıklarına karar vererek, söz konusu dilekçeyi reddetti.

Mahkeme, Pita'nın başbakanlık için yeniden aday olmasının parlamento tarafından reddedilmesinin Anayasa'ya uygunluğunu değerlendiren Tayland Kamu Denetçiliği Kurumunun hazırladığı dilekçeye ise oy birliğiyle onay vererek, kararın meşruiyetini teyit etti.

Tayland'ın yeni başbakanının seçileceği meclis oylamasının, 22 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

Tayland'da başbakanlık oylaması daha önce de ertelenmişti

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci parti olarak çıkan MFP'nin lideri Pita, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz'da MFP lideri Pita'nın milletvekilliği görevini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, 394 aleyhte oyla reddedilmişti.

Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da yapılması planlanan başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuş, daha sonra oturumun 4 Ağustos'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Tayland'ın yeni başbakanını seçmek için 4 Ağustos'ta yapılması beklenen meclis oylamasının, seçimleri kazanan MFP lideri hakkında çıkacak Anayasa Mahkemesi kararı için ertelendiği bildirilmişti.