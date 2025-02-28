Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Tavşanlı'da Gençler İçin Önemli Toplantı Gerçekleştirildi

Tavşanlı'da Gençler İçin Önemli Toplantı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gençlerin sportif ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanabilmesi için önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda çeşitli projelerin hayata geçirilmesi ve gençlerin toplumsal hayata aktif katılımının sağlanması amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığında, gençler için önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, gençlerin sportif faaliyetleri ve kültürel etkinlikler alanında faydalanacakları programların düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, AK Parti Teşkilat Başkanı Yunus Kavuncu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Şener ve Kütahya ASKF Yönetim Kurulu üyelerili Can Uz, Celalettin Altay, Sinan Karakaya katıldı. Gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu tür etkinliklerle gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanırken, Tavşanlı ilçesindeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli programların oluşturulması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Toplantıda alınan kararların, yerel gençlik faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu
img

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
img

Nesrin Cevadzade hastanelik oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı: İyi ki kanser olmuşum dedim

"İyi ki kanser olmuşum"
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.