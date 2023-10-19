Tatvan'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Tatvan Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk heykeline Tatvan Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tatvan Merkez Mahalle Muhtarları Derneği adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Servet Eskin, sözlerine Filistin'de yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anarak başladı. Eskin, "Muhtarlar bulunduğu bölgeye hizmet eden en değerli birimdir. Mahallesinde ve köyünde her türlü eksikliği belirleyip, mahalle ve köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çabalıyoruz. Muhtar olarak, vatandaşlarımıza ve mahallelerine en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra köy muhtarları adına bir konuşma yapan Mahir Akhan ise "Bugün devletimizin bize armağanıdır. Bugünü bize hediye eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimizin tüm büyüklerine teşekkür ediyoruz. Bugün gösteriyor ki devletimiz biz muhtarlara oldukça değer vermektedir. Biz de bu değeri, halkımıza hizmet ederek ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. El birliği ile köylerimizi ve mahallelerimizi en iyi şekilde yaşanabilir yerlere dönüştürmeliyiz. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bizi bugün de yalnız bırakmadıkları için misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından yemek programı ile sona erdi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. - BİTLİS