Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik için veda yemeği düzenlendi

Taşova Kaymakamlığından Erzurum'un Köprüköy ilçesine atanan Ahmet Gökcecik için veda yemeği düzenlendi. Gökcecik, yaptığı konuşmada Taşova'da geçirdiği iki yıl boyunca hizmet etmeye çalıştığını belirtti. Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise Gökcecik'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Taşova Kaymakamlığından Erzurum'un Köprüköy ilçesine atanan Ahmet Gökcecik için veda yemeği düzenlendi.

Özel bir salonda düzenlenen veda yemeğinde konuşan Gökcecik, Taşova'da çok güzel iki yıl geçirdiğini belirtti.

Gökcecik, "Taşova ilçesinde yaklaşık olarak iki yıl görev yaptım. Bu görev süremde elimden geldiğince hem köylerimize hem de ilçe merkezine hizmet etmek için çaba sarf etmeye çalıştık. İnşallah yaptığımız işler hayırla sonuçlanır. Görev sürem boyunca adaletle devlet baba niteliğinde yaklaşmaya çalıştım. Taşova'da gönülden ve severek hizmet etmeye çalıştım" dedi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise "İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kaymakamımıza canı gönülden teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Program Kaymakam Gökcecik'e plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.