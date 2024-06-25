Taşeron yemekhane işçileri kadro taleplerini dile getirdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Kamu ve üniversite hastanelerinin yemekhanelerinde çalışan on binlerce yemekhane işçisi, kadro sözüyle oyalanıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan taşeron yemekhane işçilerinin sorunlarını ve taleplerini anlattı.

EMEP'li Demir, işçilerin açlık ve yoksulluk sınırının altındaki ücrete çalışmak zorunda bırakıldığını, sendikal örgütlenme ve hak aramak istediklerinde, işten çıkartılma tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Taşeron yemekhane işçilerine seçim öncesinde kadro sözü verildiğini belirten Demir, "Kamu ve üniversite hastanelerinin yemekhanelerinde çalışan on binlerce yemekhane işçisi, kadro sözüyle oyalanıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, taşeron yemekhane işçilerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmasını, işçilik alacaklarının yasal güvence altına alınmasını, her türlü alacak ve tazminat haklarından ve iş güvencelerinden doğrudan hastane yönetimlerinin sorumlu tutulmasını, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını talep ettiklerini aktardı.

Toplantıda Demir'e eşlik eden DİSK Gıda-İş Sendikası üyesi taşeron yemekhane işçileri de söz alarak kadro hakkı talep etti.