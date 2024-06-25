Üye Girişi
Haberler

Taşeron yemekhane işçileri kadro taleplerini dile getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan taşeron yemekhane işçilerinin kadro taleplerini dile getirdi. İşçiler, düşük ücretler ve iş güvencesi sorunlarına dikkat çekti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Kamu ve üniversite hastanelerinin yemekhanelerinde çalışan on binlerce yemekhane işçisi, kadro sözüyle oyalanıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan taşeron yemekhane işçilerinin sorunlarını ve taleplerini anlattı.

EMEP'li Demir, işçilerin açlık ve yoksulluk sınırının altındaki ücrete çalışmak zorunda bırakıldığını, sendikal örgütlenme ve hak aramak istediklerinde, işten çıkartılma tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Taşeron yemekhane işçilerine seçim öncesinde kadro sözü verildiğini belirten Demir, "Kamu ve üniversite hastanelerinin yemekhanelerinde çalışan on binlerce yemekhane işçisi, kadro sözüyle oyalanıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, taşeron yemekhane işçilerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmasını, işçilik alacaklarının yasal güvence altına alınmasını, her türlü alacak ve tazminat haklarından ve iş güvencelerinden doğrudan hastane yönetimlerinin sorumlu tutulmasını, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını talep ettiklerini aktardı.

Toplantıda Demir'e eşlik eden DİSK Gıda-İş Sendikası üyesi taşeron yemekhane işçileri de söz alarak kadro hakkı talep etti.

Kaynak: AA / Politika

Sevda Karaca Demir Milletvekili Gaziantep Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title