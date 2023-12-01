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Tarsus'ta PKK/KCK terör örgütüne destek veren 4 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medya platformlarından PKK/KCK terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan ve geçmişte sokak olaylarına karışan 4 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız bir tüfek, ruhsatlı bir tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medya platformlarından PKK/KCK terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları ve geçmişti sokak olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, çeşitli sosyal medya platformlarından övücü ve destekleyici paylaşımlarla örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen, ayrıca 2014, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Dron ve özel harekat destekli 60 personelin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatlı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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